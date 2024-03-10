Страна и люди
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Страна и люди

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Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Всё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.

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