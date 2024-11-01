«Дзен» и ФК «Динамо» создали документальный сериал о футболе

«Дзен» и ФК «Динамо» (Москва) представили документальный сериал «Невидимый футбол». Он рассказывает о том, как живут любительские клубы и объединения в разных уголках страны, говорится в поступившем сообщении.
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