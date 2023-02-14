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Александер Секулич: «На втором этапе сезона «Локо» выглядит лучше»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над МБА (89:60) в Единой лиге ВТБ акцентировал внимание на прогрессе своей команды.

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