Лаврова наградили орденом "Жеребца". И это не шутка. Разобрались, что за орден такой

Людмила Лиханова

Это ты провокатор и тварь ципсошная и не только. Давно у нас в базе и не только ты, Всех вас пасем и не важно где вы и откуда вещаете и сколько таких же тварей под одним и тем же ником пишут, ВСЕХ знаем. После Победы России в ВСО КУДЫ вы вся ципсошная, либерастически - педе растическая рать будите ходить и оглядываться. В нэте все следы отслеживаются сколько не меняй ники, аккаунты и пр. Это все - для чайников., ОВЕЦ тупой.