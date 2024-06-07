Да, правда, орден жеребца. И да, правда, Лаврову. Только вот давайте без шуточек. Лавров сейчас в Африке по важным государственным делам.
Лаврова наградили орденом "Жеребца". И это не шутка. Разобрались, что за орден такой
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Людмила Лиханова
Ты снова вылезла, тварь. Все неймется. Ох допиз..дишься, мразь.
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56 мин.
Ингерман Ланская
ну, вот и ципсотный выблядок под бабской хахлядской рожей нас посетил.... давненько хахла-дерьмом не воняло.... тебе. выблядку, видимо анал заправляли - полный боекомплект - чтоб тебе , выблядку, смачнее Россию обсирать...
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35 мин.
Людмила Лиханова
Это ты провокатор и тварь ципсошная и не только. Давно у нас в базе и не только ты, Всех вас пасем и не важно где вы и откуда вещаете и сколько таких же тварей под одним и тем же ником пишут, ВСЕХ знаем. После Победы России в ВСО КУДЫ вы вся ципсошная, либерастически - педе растическая рать будите ходить и оглядываться. В нэте все следы отслеживаются сколько не меняй ники, аккаунты и пр. Это все - для чайников., ОВЕЦ тупой.
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30 мин.
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