Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vladstamp
    Пора наверно брать биты и колпашить этих новых русских!!!«Я прихожу, а у н...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...«Я прихожу, а у н...
  • Иван Иванов
    Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...«Я прихожу, а у н...

«Доктор Смерть» на свободе? Фельдшер-маньяк Максим Петров может выйти по УДО

«Доктор Смерть» на свободе? Фельдшер-маньяк Максим Петров может выйти по УДО

БлокнотРУ Пожизненно осуждённый маньяк, известный как «Доктор Смерть», в ближайшее время может покинуть стены колонии строгого режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Выпускать на свободу таких  нелюдей - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!   Пожизненный срок у него?... ДА?  Так в чем дело? КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ УДО?!! Задолбали уже своим УДО ДЛЯ МАНЬЯКОВ и УБИЙЦ!! Выпустят, а он  снова начнет убивать - кто ответит?!! ТОТ, КТО РЕШИЛ ВЫПУСТИТЬ НА СВОБОДУ ЭТО ЧУДОВИЩЕ?!!  Уже без УДО...
Ответить
1 д.
наверх