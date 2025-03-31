«Доктор Смерть» на свободе? Фельдшер-маньяк Максим Петров может выйти по УДО

Vladimir Lioubimcev

Выпускать на свободу таких нелюдей - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! Пожизненный срок у него?... ДА? Так в чем дело? КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ УДО?!! Задолбали уже своим УДО ДЛЯ МАНЬЯКОВ и УБИЙЦ!! Выпустят, а он снова начнет убивать - кто ответит?!! ТОТ, КТО РЕШИЛ ВЫПУСТИТЬ НА СВОБОДУ ЭТО ЧУДОВИЩЕ?!! Уже без УДО...