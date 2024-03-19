Песни Shaman, Газманова и "Любэ" предложили внести в школьную программу

В Госдуме уверены, что изучение патриотических песен привьет детям чувство любви к Родине Минпросвещения РФ готово дополнить уроки музыки в школах "песнями патриотической направленности современных авторов", пишет "Парламентская газета".
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