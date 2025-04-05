Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Маск притворяется мальчиком, не понимающим, - почему продолжается война.    Маск! - выключи Старлинк, и война закончи...Илон Маск призыва...
  • Валерий Путря
    буданов - дешевый пидорас. Его тушку повесят сами холы на куевской помойке.Буданов предлагае...
  • Владимир Морж
    Бохтымой! Об этом событии написано в учебнике  истории древнего мира за 5 класс: египтяне (Тутмос 3) завоевали Палест...Доказательства ис...

"А Россию по привычке забыли спросить". Финны опасаются, что русские их не простят

"А Россию по привычке забыли спросить". Финны опасаются, что русские их не простят

Суоми начинает "морально готовиться" улучшать отношения с Россией и открывать границы. Конечно же, с оговоркой: если ЕС разрешит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
Таких друзей как финны иметь, и врагов не надо.
Ответить
17 час.
наверх