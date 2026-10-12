Загадочные облака на далёкой планете: как телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны космической погоды

Представьте себе планету, где облака из водяного пара плывут по небу, как на Земле, но при этом температура на её поверхности ниже, чем на нашей планете.
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