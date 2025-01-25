Публикуем указ о введении чрезвычайной ситуации в Брянском районе и Сельцо

Публикуем указ губернатора о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии