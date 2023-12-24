Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Алексей Медведев
    Кому она нужна? Они все лживые, им верить только себе вредить.Готова встать на ...
  • tsan tsan
    А может она хочет стать на колени, чтобы продемонстрировать полученные в Латвии "навыки".Готова встать на ...
  • Валерий Вавилов
    Да ладно. Она же открыла глаза ( как то ее звали в фильме). Мне всегда нравилось- раз и открылся третий глаз, раз и о...Готова встать на ...

Справороссы-заправдисты: «Партия сделает всё для обеспечения победы Владимира Путина»

Справороссы-заправдисты: «Партия сделает всё для обеспечения победы Владимира Путина»

Делегаты XIII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" ("Справедливая Россия — За правду"), прошедшего в отеле Holiday Inn в Сокольниках, единогласно приняли решение о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты Российской Федерации на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.

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