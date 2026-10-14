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«Овечкину не повезло родиться русским». В Чехии восхищаются русской легендой и одновременно уничтожают Ови

«Овечкину не повезло родиться русским». В Чехии восхищаются русской легендой и одновременно уничтожают Ови

Он никого не оставляет равнодушным.5 октября 2026 года Александр Овечкин объявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге.

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