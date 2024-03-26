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Суд закрыл заседание по аресту восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы 26 марта в закрытом режиме рассматривает ходатайство следствия об аресте Алишера Касимова – восьмого фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холл", сообщает корреспондент РЕН ТВ.

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