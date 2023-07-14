"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой

лина любимцева

Пугачева, безусловно, тяжело больна. Крепится, конечно.. Но после ЧЕРНОБЫЛЯ, где артистов заставили петь Вроде была такая необходимость) перед ликвидаторами, просто так не прошло... Те, кто заставил артистов ехать в Чернобыль давать концерт - преступники!! Молодняк уже об этом не знает, а наше поколение - помнит. Я сильно ругалась, когда узнала об этом...