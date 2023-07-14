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"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой

"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой

"У наших звезд нет ни малейшего шанса добиться успеха на Западе, – убежден Соседов. – Потому что русский язык – это другая культура, иная ментальность.

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Комментарии
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лина любимцева
Пугачева, безусловно, тяжело больна. Крепится, конечно.. Но после ЧЕРНОБЫЛЯ, где артистов заставили петь  Вроде была такая необходимость) перед ликвидаторами, просто так не прошло... Те, кто заставил артистов ехать в Чернобыль давать концерт - преступники!! Молодняк уже об этом не знает, а наше поколение - помнит. Я сильно ругалась, когда узнала об этом...
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16 час.
лл
лина любимцева
Да, не написала. ПУГАЧЕВА ТОЖЕ ПЕЛА НА ЭТОМ КОНЦЕРТЕ В ЧЕРНОБЫЛЕ.
Ответить
16 час.

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