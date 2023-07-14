"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой
"У наших звезд нет ни малейшего шанса добиться успеха на Западе, – убежден Соседов. – Потому что русский язык – это другая культура, иная ментальность.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пугачева, безусловно, тяжело больна. Крепится, конечно.. Но после ЧЕРНОБЫЛЯ, где артистов заставили петь Вроде была такая необходимость) перед ликвидаторами, просто так не прошло... Те, кто заставил артистов ехать в Чернобыль давать концерт - преступники!! Молодняк уже об этом не знает, а наше поколение - помнит. Я сильно ругалась, когда узнала об этом...
Да, не написала. ПУГАЧЕВА ТОЖЕ ПЕЛА НА ЭТОМ КОНЦЕРТЕ В ЧЕРНОБЫЛЕ.
Свежие комментарии