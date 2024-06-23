Во время визита Владимира Путина во Вьетнам вьетнамцы показали необычный портрет российского лидера

Портрет президента Российской Федерации Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, показали на концерте в честь визита российского лидера на сцене Большого оперного театра в Ханое.
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