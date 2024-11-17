Трюдо заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо взаимодействие

Для завершения украинского конфликта необходимо взаимодействие. Об этом, как информирует ТАСС, заявил руководитель правительства Канады Джастин Трюдо, прокомментировавший состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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