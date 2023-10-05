Dongfeng Aeolus Shine Max: китайский бизнес-седан с амбициями

Кто-нибудь в России помнит марку Dongfeng? До недавнего времени китайский бренд не очень-то пытался расширять свое присутствие на нашем рынке: в продаже был лишь немолодой кроссовер Dongfeng 580, малотоннажный грузовичок Captain-T и пикап DF6, которого сейчас даже нет на официальном сайте.