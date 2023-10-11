В Афганистане произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в западной части Афганистана утром 11 октября. Эпицентр находился вблизи от города Герат, недавно значительно пострадавшего от подземных толчков, пишет портал Times Of India.
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