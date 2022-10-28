Тропой Арсеньева прошли юные читатели Центральной детской библиотеки Уссурийска

27 октября для учащихся 7 класса МБОУ СОШ № 6 сотрудники Центральной детской библиотеки провели увлекательное квест-путешествие "Тропой Арсеньева", рассказали ИА UssurMedia в библиотеке.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
Свежие комментарии