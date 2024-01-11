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FTimes

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Страшный день 11 января: традиции, приметы и обереги

Страшный день 11 января: традиции, приметы и обереги

Страшный день 11 января: традиции, приметы и обереги Елена ГалицкаяВ этот день, 11 января, православная церковь отмечает Страшный день, памяти мучеников 14 000 младенцев, жертв Ирода, особое внимание уделяется защите и молитвам за детей, сообщают журналисты ftimes.

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