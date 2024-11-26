В "Циан" подсчитали переплату по рыночной ипотеке: Цена семи квартир

Граждане России рискуют отдать по ипотеке в 7 раз больше, чем стоит приобретённая квартираВ связи с тем, что Центральный Банк России продолжает поднимать ключевую ставку, взносы по ипотеке не перестают расти.
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