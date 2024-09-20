На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. На место происшествия быстро выдвинулись сотрудники скорой помощи, трое пострадавших были стабилизированы, но еще трех человек спасти не удалось.
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