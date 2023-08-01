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Джастин Гэтжи: Хотел бы взять реванш у Оливейры, но не представляю, как он может победить Махачева

Джастин Гэтжи: Хотел бы взять реванш у Оливейры, но не представляю, как он может победить Махачева

Американец Джастин Гэтжи, после победы над Дастином Порье ставший потенциальным претендентом на чемпионский пояс UFC в легком весе, прокомментировал ближайший бой за этот титул между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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