Джастин Гэтжи: Хотел бы взять реванш у Оливейры, но не представляю, как он может победить Махачева

Американец Джастин Гэтжи, после победы над Дастином Порье ставший потенциальным претендентом на чемпионский пояс UFC в легком весе, прокомментировал ближайший бой за этот титул между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.