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Как должна отдыхать женщина?

Как должна отдыхать женщина?

Каким видит идеальный отдых мужчина, представить легко. Достаточно посмотреть рекламу каких-нибудь сухариков «Вдали от жен», оперативную съемку из сауны или зайти в любой мужской клуб, где извиваются гибкие и стройные работницы шеста.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Задрав ноги на плечи мужчин!!!
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12 час.
Аурелия Запсенко
Ага,мне муж как-то купил путёвку в санаторий, я там &quot;отдыхала&quot; с тремя детьми. Только еду не готовила-столовая трижды в день, а так,конечно, тот ещё отдых. Хотелось бы в домик у озера, в лесу, чтобы вокруг, кроме птиц,- никого, да где это озеро и где этот лес?(с).
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8 час.

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