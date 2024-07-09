Как должна отдыхать женщина?

Аурелия Запсенко

Ага,мне муж как-то купил путёвку в санаторий, я там "отдыхала" с тремя детьми. Только еду не готовила-столовая трижды в день, а так,конечно, тот ещё отдых. Хотелось бы в домик у озера, в лесу, чтобы вокруг, кроме птиц,- никого, да где это озеро и где этот лес?(с).