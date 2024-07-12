Блогеров с аудиторией более 1 тысячи человек обяжут сообщить о себе в Роскомнадзор

Как отметили в ведомстве, это не регистрация, а уведомление о том, что человек занимается распространением информации Владельцев аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией свыше 1 тысячи человек могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.