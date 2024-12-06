Сирийские медиа заявляют о якобы десантной операции САА в Хан-Шейхуне, тем временем боевики ведут движение уже в сторону Хомса Сирийская армия продолжает сдавать территорию.
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Сирийские медиа заявляют о якобы десантной операции САА в Хан-Шейхуне, тем временем боевики ведут движение уже в сторону Хомса Сирийская армия продолжает сдавать территорию.
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