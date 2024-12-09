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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пятибратов о 0:1 с ЦСКА: «Факелу» не хватило агрессивности, но мы показали хороший футбол. Знаем, что нужно исправить» 

«В сегодняшней игре получилось не все, что мы хотели показать. Но здесь необходимо учитывать силу игры соперника – ЦСКА очень сильная команда с высоким уровнем игры.

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