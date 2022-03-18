Ойарсабаль порвал кресты на тренировке. Капитан «Сосьедада» не сыграет до сентября-октября

Капитан «Реал Сосьедад» Микель Ойарсабаль выбыл до конца сезона из-за травмы. Пресс-служба клуба сообщила, что на утренней тренировке вчера хавбек повредил левое колено.

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