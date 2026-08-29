Reuters: число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 626

В результате наводнения в Непале погибли 626 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции.
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