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CNBS: Украина может продолжать воевать с Россией, но победа Киева недостижима

CNBS: Украина может продолжать воевать с Россией, но победа Киева недостижима

Украина может и дальше воевать с Россией, но желанная “победа” может оказаться недостижима © AP Photo / Mindaugas Kulbis Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Поскольку дальнейшая западная помощь Украине находится под вопросом, возникают сомнения в возможности “победы” ВСУ — и что под ней может подразумеваться, сообщает CNBS.

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