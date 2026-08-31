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Чиновник Соцфонда скрывал данные о банкроте, но отделался лишь предупреждением

Чиновник Соцфонда скрывал данные о банкроте, но отделался лишь предупреждением

В Чите начальника управления Социального фонда России признали виновным в воспрепятствовании деятельности финансового управляющего.

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