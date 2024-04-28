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Семь по-настоящему уютных жилых прицепов, с которыми можно объехать весь мир

Семь по-настоящему уютных жилых прицепов, с которыми можно объехать весь мир

﻿﻿Выражение «дом там, где я» приобретает новый смысл при путешествии в трейлере или доме на колесах. Жилое пространство водителя может быть интегрировано в кузов автомобиля, в кузове фургона, грузовика или автобуса или прикреплено к фаркопу или грузовой платформе пикапа с помощью седельно-сцепного устройства.

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