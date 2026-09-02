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Русский Днепропетровск

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Переломный момент: в СВО решающий удар готовится в самое ближайшее время

Переломный момент: в СВО решающий удар готовится в самое ближайшее время

Александр Тимофеев 2 сентября 2026 г., 5:45   Российские войска наращивают интенсивность высокоточных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и ….

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