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Иркутск Сегодня

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Более 30 нарушений ПДД выявили инспекторы у школ Ангарска в первые дни учебного года

В первые дни учебного года (с 1 по 4 сентября) сотрудники Госавтоинспекции Ангарска несли усиленное дежурство в утренние часы у школ, расположенных вблизи проезжих частей.

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