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Какие все-таки мы с ними разные!

Какие все-таки мы с ними разные!

The Wall Street Journal сообщает, что «Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта и побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории».

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