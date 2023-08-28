Турция может стать страной-транзитером для поставок сельхозпродукции из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ожидающихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может предложить использовать территорию своей страны в качестве транзитного пункта для поставок зерновых из России в другие государства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ожидающихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может предложить использовать территорию своей страны в качестве транзитного пункта для поставок зерновых из России в другие государства.
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