Журнал «Профиль»

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Турция может стать страной-транзитером для поставок сельхозпродукции из России

Турция может стать страной-транзитером для поставок сельхозпродукции из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ожидающихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может предложить использовать территорию своей страны в качестве транзитного пункта для поставок зерновых из России в другие государства.

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