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Закон, порядок, государство

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В Новосибирской области состоялись соревнования «Юнармия, вперед!»

В Новосибирской области состоялись соревнования «Юнармия, вперед!»

Юнармейцы состязались в управлении беспилотными летательными аппаратами, сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также в стрельбе из пневматической винтовки.

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