В Ржеве транспортные полицейские поздравили детей с наступающим Новым годом

В Тверской области стартовала большая акция «Полицейский Дед Мороз». Транспортные полицейские поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Ржева с наступающим Новым годом.
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