США одобрили продажу систем ПВО Украине. Сколько об этом просил Зеленский?

В Госдепе сообщили: соглашение предполагает, что Киев потратит 2,68 млрд долларов.На сайте Госдепа Штатов указано, что в закупку могут войти: ракеты S-300 Clone и GAM-67, ракетные комплексы ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия, транспортно-пусковые установки ITEL 1.
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