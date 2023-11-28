Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве подростка в Челябинске

Фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске освободили из-под стражи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому случаю, сообщила пресс-служба.
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