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Энергетические войны: Трамп истерит по поводу дизеля, Китай наращивает импорт подсанкционного СПГ

Энергетические войны: Трамп истерит по поводу дизеля, Китай наращивает импорт подсанкционного СПГ

Июльский экспорт сжиженного природного газа из России в Китай вырос на 43% — до 951 тысячи тонн, обеспечив РФ второе место на рынке КНР, и это в условиях падения китайского импорта СПГ почти на 20% .

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