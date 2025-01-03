Замначальника инспекции РЖД арестовали по делу о подготовке теракта

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов (находится в списке террористов и экстремистов РФ) был арестован по обвинению в участии в террористической организации «Артподготовка» (признана в России экстремистской).
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