В Орле ФСБ пресекла нелегальный оборот сигарет на миллион рублей

Сотрудники орловского УФСБ пресекли деятельность местного жителя 1988 года рождения, организовавшего цепочку по незаконному приобретению, перевозке и хранению немаркированной табачной продукции с целью дальнейшего сбыта.
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