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Реставраторы восстановили уникальную паровую машину начала 20 века

Некоммерческий исторический музей Maine Forest and Logging Museum решил восстановить работоспособность этой удивительной паровой машины, которая ранее выполняла функции тягача вместо лошадей или вкладчика каменных дорог в труднодоступных местах.

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