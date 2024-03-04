Актер Марк Додсон скончался от сердечного приступа в 64 года

Известный артист озвучания, актер и диджей Марк Додсон скончался. Он начал свою карьеру в 1980-х годах и принял участие в озвучке множества фильмов, видеоигр и сериалов, включая “Возвращение Джедая”, “Пробуждение Силы”, “Эвоки: Битва за Эндор”, “Гремлины” и “Черный Плащ”.