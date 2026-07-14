Буданов может стать новым министром обороны Украины, но только лишившись погон

Михаила Фёдорова убирают с поста министра обороны Украины, этот вопрос уже решённый. А вот кто заменит его, пока до конца не ясно, есть два наиболее вероятных кандидата — это глава офиса Кирилл Буданов*, внесённый в России в список экстремистов и террористов, и глава М.