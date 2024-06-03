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Посол Мирошник: Швейцария потеряла нейтральный статус

Посол Мирошник: Швейцария потеряла нейтральный статус

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям и согласившись на проведение саммита по Украине, потеряла свой нейтральный статус.

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