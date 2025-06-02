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Царьград

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Комментарии
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Сергей
Стереть ВЕСЬ ОСТРОВ ГАВНОБРИТАНЦЕВ!!!!! Вместе с папой карлой3 и егошным еБИРмингемом!!!!!! ЧТоб только ВОРОНКА на месте острова осталась!!!!!!!!!!! И почти все конфликты В МИРЕ потухнут!!!
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