Приоритеты США и Украины расходятся, так как Киеву «терять нечего», а Белый дом, в свою очередь, опасается ядерной эскалации конфликта.
«Терять нечего»: NYT сообщила о расхождении интересов США и Украины
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Людмила
Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви"), которые, к сожалению, не дожили до СВО. По словам военкора Евгения Поддубного, на Харьковском направлении ликвидировали двух нацистов, причастных к гибели комбатов. На встречу к Бандере отправились Константин Михальчук и Денис Бей. Оба входили в элитный 8-й полк спецопераций ВСУ
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