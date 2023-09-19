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Депутат предложил не требовать от операторов не повышать цены на связь

Депутат предложил не требовать от операторов не повышать цены на связь

По мнению Антона Горелкина, инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций отрицать нельзя Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не требовать от российских операторов не повышать тарифы на связь.

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