Депутат предложил не требовать от операторов не повышать цены на связь

По мнению Антона Горелкина, инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций отрицать нельзя Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не требовать от российских операторов не повышать тарифы на связь.
По мнению Антона Горелкина, инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций отрицать нельзя Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не требовать от российских операторов не повышать тарифы на связь.
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