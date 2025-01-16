NBC: Белый дом пытается найти способ избежать полной блокировки TikTok

Администрация американского президента Джо Байдена (Белый дом) пытается найти способ, чтобы избежать полной блокировки доступа жителям Соединенных Штатов к социальной сети TikTok 19 января, когда вступит в силу запрет на ее работу.
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